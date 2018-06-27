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اليوم يصادف ذكرى انقلاب حمد على والده.. وتحول قطر إلى ولاية إيرانية

اليوم يصادف ذكرى انقلاب حمد على والده.. وتحول قطر إلى ولاية إيرانية
http://almnatiq.net/?p=600128
المناطق-الرياض

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، على والده خليفة بن حمد آل ثاني، حيث دشَّن مغردون وسم “ذكرى عقوق حمد بوالده” للتعبير عن رفضهم لهذا الانقلاب.

واعتبر المغردون، أن هذا اليوم بمثابة تحويل قطر من دولة قطرية إلى ولاية إيرانية، حيث كتب المعارض القطري خالد الهيل : “حدث في مثل هذا اليوم …٢٧-٠٦-١٩٩٥ العاق حمد بن خليفه ال ثاني انقلب على حكم ابيه وانقض عليه واتهمه بانه لص وحرامي ولَم يكتفي بهذا فقط بل طارد ابوه في الإنتربول وشهر به بمساعدة الشيطان حمد بن جاسم الذي زين له سوء عمله”.

وتعود أحداث الانقلاب إلى السابع والعشرون من يونيو عام 1995، حيث غادر أمير البلاد حينها الشيخ خليفة بن حمد الدوحة في زيارة خارجية كتب لها الابن حمد بن خليفة أن تكون الأخيرة، حيث بدأ تنفيذ الانقلاب على والده وأمسك بزمام السلطة في قطر.

في ذلك اليوم غادر الأمير، وحول المُنقلب جموع المودعين لأبيه إلى مبايعين له، وتم تحييد المعارضين للانقلاب من أفراد العائلة، واتهم العاق والده خليفة بن حمد بـ”الفساد” وأصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية، لتدخل قطر “عهد تنظيم الحمدين” وما رافقه من غدر اكتوي بنيرانه الجيران والشعوب العربية.

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