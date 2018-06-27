بشباك نيجيرية.. الأرجنتين المرشح الأقوى لبطولة كأس العالم

المناطق - إسلام داوود

بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة تصفيات كأس العالم في روسيا، عاد المنتخب الأرجنتيني، مرة أخرى لينافس على اللقب محطما بذلك أغلب التوقعات بخروجه من المنافسات.

المنتخب الأرجنتيني وبعدما فشل في تحقيق الفوز في مباراته الأولى مع منتخب آيسلندا، واكتفى بنقطة تعادل بهدف لكل منهما، وسقوطه بعد ذلك أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة عاد لينتفض في الدقائق الأخيرة من المباراة الأخيرة أمام نسور نيجيريا.

المفارقة أن منتخب آيسلندا ونيجيريا اللذان كانا الأقرب للحاق بكرواتيا في الصعود من دور المجموعات، سقطوا الاثنين أمام الأرجنتين وكرواتيا في المبارتين اللتان أجريتا اليوم.

وأنعشت نيجيريا آمال الأرجنتين مرة أخرى في مباراتها السابقة عندما فازت على آيلسندا بنتيجة 2-0، وهي المباراة التي كانت لتؤدي لصعود آيسلندا وخروج الأرجنتين في حال فازت بالمباراة.

مباراة الأرجنتين ونيجيريا، شهدت عودة تألق ميسي مرة أخرى بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده بهدف لا يصد ولا يرد، وهو الهدف رقم 100 في النسخة الحالية للمونديال.

بدورها عادلت نيجيريا نتيجة المباراة في الشود بركلة جزاء احتسبت لصالحهم، قبل أن يحرز لاعبو الأرجنتين هدف الفوز في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني والمباراة، صعدت بعدها الأرجنتين لدور الـ16، لتواجه الديوك الفرنسية في مباراة يتوقع أن تكون قوية وحاسمة لكلا المنتخبين.