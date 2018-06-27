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10 اشتراطات لمشاركة الأغنام في مسابقات المزاين بدول الخليج

10 اشتراطات لمشاركة الأغنام في مسابقات المزاين بدول الخليج
http://almnatiq.net/?p=600136
المناطق-الرياض

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط مشاركة الأغنام المحلية في المسابقات التي تقام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسهل على ملاك الأغنام المشاركة في هذه المسابقات مع تطبيق الشروط الصحية والإجراءات المحجرية التي تهدف لمنع انتقال الأمراض والأوبئة إلى الأغنام المشاركة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور أسامة الصالح أن الضوابط اشتملت على عشرة اشتراطات لذلك وهي الحصول على تصريح من الوزارة بالمشاركة في المهرجانات والمسابقات والمزاينات التي تقام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمن يتقدم من ملاك الاغنام (ضأن، ماعز) وفق نموذج طلب تعده الوزارة، و صورة من الدعوة الرسمية للمشاركة في المهرجان موضح بها تاريخ إقامة المهرجان ومدة المشاركة ، إضافة إلى صورة من بطاقة المربي الصادرة من الوزارة ، وشهادة صحية بيطرية تتضمن العدد والنوع والجنس وتكون الاغنام مرقمة برقم بلاستيكي في الأذن، بعد ذلك يتم إصدار تصريح المشاركة يوجب الالتزام بمدته التي تكون مناسبة لمدة المهرجان، مشدداً على أنه في حال تجاوز المدة المحددة سيكون المخالف عرضة للمساءلة والجزاء، وفقاً للوائح والانظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة العامة للجمارك، وألا يخرج بكميات من الاعلاف وغيرها من السلع المعانة تزيد على الكميات التي تستهلكها الاغنام مدة المشاركة.

كما اشتملت الضوابط على عودة جميع الاغنام بعد انتهاء المشاركة، ويمكن التجاوز عما نسبته 10% منها، وتكون مدة التصريح شهراً واحداً من تاريخ مغادرة الاغنام أراضي المملكة، وللمصرح له المشاركة بما لا يزيد على 50 رأس من الأغنام، وفي حالة تجاوز المدة أكثر من شهر يستلزم استخراج شهادة صحية من البلد المستضيف.

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