أكثر من 8200 مراجع لطوارئ مركزي بريدة في إجازة العيد

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كشفت إحصائية مستشفى بريدة المركزي عن استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى لـ 8266 مريضاً، خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1439هـ، في حين بلغ عدد مصابي الحوادث المرورية 171 مصاب، تعاملت معهم الكوادر الطبية والفنية بكل كفاءة ومهنية، وتم تنويم 250 مريضاً ممن تحتاج حالتهم الصحية لمزيد الفحوصات الطبية والعلاج.

وأشارت إدارة الطوارئ، إلى أن القسم شهد العديد من برامج وخطط التطوير التي أسهمت في تحقيق كفاءة عالية بالخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة خلال إجازة العيد، وتحسين مؤشرات الإنتاجية والفاعلية ودوران السرير، كما تم تحسين آلية الفرز بما يضمن سلامة المريض ورضاه عن العملية الصحية المقدمة له، وساعدت في تقليل فترات الانتظار وتلقي العلاج والخدمة الصحية المناسبة.