إمارة القصيم تحصد جائزة أفكار للإبتكار الحكومي المتميز في دبي

المناطق _ بريدة

حصلت أمارة منطقة القصيم على جائزة أفكار للإبتكار الحكومي المتميز لعام 2018 على مستوى المنطقة العربية , مساء أمس الثلاثاء , بقاعة البراحة بفندق انتر كونتيننتال بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة , والمقدمة من اكاديمية جوائز التميز بمدينة دبي والتي أقيمت برعاية اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي نائب القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية , وحضور الدكتور نايف الرشيد نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية المختلفة .

وحققت أمارة منطقة القصيم الجائزة نظير برنامج “صوت المواطن” والذي سعت من خلال إطلاقة إلى نشر ثقافة العمل الجماعي والشراكة الإستراتيجية بين الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة لتوفير الجهود للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين تحت شعار “المواطن أولاً” والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قبل ذلك .

وتسلم مدير عام إدارة تقنية المعلومات في امارة منطقة القصيم المهندس يوسف بن محمد الحربي ومدير إدارة التطبيقات ومدير مشروع صوت المواطن في أمارة منطقة القصيم صالح الرسي الجائزة من هيئة الجوائز العلمية في اكاديمية جوائز التميز والتي حصلت عليها أمارة منطقة القصيم على مستوى الوطن العربي وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة والذي ابتدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارت , تلا ذلك عرض مرئي لفعاليات جوائز التميز للحكومات العربية والتي قدمت خلال عشر سنوات , بعد ذلك قدم السيد بيير مكرزل مؤسس جوائز التميز للحكومات العربية كلمة أوضح من خلالها ان هذا الحفل اكمل بتكريمه اليوم 376 جهة حكومية وعلى مدى عشر سنوات ، مشيراً إلى أن الهدف من الجائزة السعى إلى تسهيل حياة الناس وجهدهم لعمل واحد مستدام , بعد ذلك بين اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي نائب القائد العام للتميز والريادة في شرطة دبي في كلمته ان المشاركة هي جانب من التحفيز ولبنة توضع في التطوير والتي تحرص عليها دولة الامارات العربية المتحدة , مبيناً أن الإمارات حالياً وبعد عشرين عاماً من جوائز التميز حصلت على المرتبة 21 على مستوى العالم والأولى عربياً في مؤشر التميز وحصلت على المرتبة 35 عالمياً والأولى عربياً في مؤشر الإبتكار , تلا ذلك توزيع جوائز الإنجازات الحكومية العربية .

وشارك في هذه الجائزة عدد من الجهات الحكومية في عدد من الدول العربية والمؤسسات الرسمية والتي تأتي تزامناً مع اطلاق الجيل الرابع من التميز وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي في تشجيع الابتكار في الجهات الحكومية ودعمها بكافة السبل المتاحة لتطوير وتسهيل الخدمات الموجهه للمواطنين والمواطنات من المتعاملين مع الجهات الحكومية , وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها أمارة منطقة القصيم بهذه الجائزة عبر فكرة مشروع “صوت المواطن” .

وبين مدير عام إدارة تقنية المعلومات في أمارة منطقة القصيم المهندس يوسف بن محمد الحربي أن نيل امارة منطقة القصيم لهذه الجائزة هو حصاداً لما أسسه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في شعاره الذي اطلقه سموه “المواطن أولاً” , مشيراً إلى أن نظام “صوت المواطن” أتاح للمستفيدين ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الخدمات المقدمة لهم الكترونياً من قبل الجهات الحكومية والخدمية بإشراف من قبل امارة المنطقة , مبيناً إلى ان النظام يخضع إلى رقابة ومتابعة من قبل سموه للتأكيد على التجاوب السريع مع المتطلبات التي يقدمها مستخدمي النظام من المواطنين والمسؤولين , مقدماً شكره وتقديرة للقيادة الرشيدة ـ ايدها الله ـ على دعمها المستمر لجميع القطاعات الحكومية , منوهاً بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ لدعمهم كل تطوير للمنطقة وفي كافة قطاعاتها .

وأكد مدير إدارة التطبيقات في أمارة منطقة القصيم مدير مشروع تطبيق “صوت المواطن” صالح الرسي إلى أن نظام “صوت المواطن” هو نظاماً الكترونياً متكاملاً يرفع من خلاله كافة المقترحات والبلاغات ويستقبل الردود من الجهات الحكومية ويعالجها بالتواصل مع المستفيد بشكل الكتروني , مؤكداً إلى أن النظام يأتي امتداداً لمبادرات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الذكية وبناء اقتصاد رقمي عالي المستوى في تقديمة للخدمات ومتابعة احتياجات المواطنين لتعزيز مسيرة التطور والنماء والارتقاء بالخدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم .