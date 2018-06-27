احدث الأخبار

بدء التسجيل في الدورات التدريبية للنادي التقني الصيفي بأبها
منطقة عسير
 الأمير حسام بن سعود يستقبل المصاب الجندي أول عايض الغامدي
أبرز المواد
 تقليد رتب لضباط معينين بشرطة منطقة تبوك
منطقة تبوك
 جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير جامعة حفر الباطن بمناسبة تعيينه
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يقلد الرتبة الجديدة للعميد زهير البسامي مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يلتقي في الطائف وزيرة الثقافة ونائبة وزير الآثار في جمهورية مصر العربية
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي برئيس وأعضاء فرع هيئة المهندسين بالمنطقة
أبرز المواد
 محافظ الخرج يلتقي بمسؤولين بوزارة الإسكان ويناقش سبل تطوير مشروع وزارة الاسكان بالمحافظة
منطقة الرياض
 التعليم توقع اتفاقية مشتركة مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء مدارس لتعليم القيادة للمرأة في 5 مناطق
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج والعمرة
منطقة تبوك
 إمارة القصيم تحصد جائزة أفكار للإبتكار الحكومي المتميز في دبي
منطقة القصيم
بدء التسجيل في الدورات التدريبية للنادي التقني الصيفي بأبها

بدء التسجيل في الدورات التدريبية للنادي التقني الصيفي بأبها

منطقة عسير
الأمير حسام بن سعود يستقبل المصاب الجندي أول عايض الغامدي

الأمير حسام بن سعود يستقبل المصاب الجندي أول عايض الغامدي

أبرز المواد
تقليد رتب لضباط معينين بشرطة منطقة تبوك

تقليد رتب لضباط معينين بشرطة منطقة تبوك

منطقة تبوك
جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

أبرز المواد

محافظ الخرج يلتقي بمسؤولين بوزارة الإسكان ويناقش سبل تطوير مشروع وزارة الاسكان بالمحافظة

محافظ الخرج يلتقي بمسؤولين بوزارة الإسكان ويناقش سبل تطوير مشروع وزارة الاسكان بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=600166
المناطق _ أشرف العصيمي
استقبل محافظ الخرج ‏الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بالمحافظة اليوم الأربعاء بالمهندس  منصور بن عبدالرحمن القحطاني مستشار معالي وزير الاسكان والمشرف العام على الاسكان التنموي و المهندس بندر بن عبدالعزيز  مدير عام إدارة المشاريع بالاسكان التنموي والأستاذ محمد بن مسفر القحطاني مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندس علي بن سيف السهلي ممثل وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي لمنطقة الرياض .
وفي بداية الاستقبال رحب  المحافظ بزيارتهم  بعدها تمت مناقشة سبل تطوير مشروع وزارة الاسكان في محافظة الخرج والتعاون في تسهيل تسليمه للمستحقين في المحافظة وبعدها قام المهندس علي السهلي بشرح آلية الدعم السكني والتعريف بخدمات وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي لمنطقة الرياض وتم عرض موقع مشروع أعمال البنية التحتية لوزارة الاسكان بمحافظة الخرج .
وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ شكره على الزيارة والجهود المبذوله م وقدم وعده بتسهيل جميع العقبات التي تواجههم في  المحافظة موضحا ان جميع الاجهزة بخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر .

روابط ذات صلة

10 اشتراطات لمشاركة الأغنام في مسابقات المزاين بدول الخليج

10 اشتراطات لمشاركة الأغنام في مسابقات المزاين بدول الخليج
النيابة العامة تكشف عن عقوبة الشروع في ارتكاب “التحرش” دون وقوعه!

النيابة العامة تكشف عن عقوبة الشروع في ارتكاب “التحرش” دون وقوعه!
بالصور: عيار ناري يخترق رأس فتاة بحفل في الدواسر

بالصور: عيار ناري يخترق رأس فتاة بحفل في الدواسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*