محافظ الخرج يلتقي بمسؤولين بوزارة الإسكان ويناقش سبل تطوير مشروع وزارة الاسكان بالمحافظة

استقبل محافظ الخرج ‏الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بالمحافظة اليوم الأربعاء بالمهندس منصور بن عبدالرحمن القحطاني مستشار معالي وزير الاسكان والمشرف العام على الاسكان التنموي و المهندس بندر بن عبدالعزيز مدير عام إدارة المشاريع بالاسكان التنموي والأستاذ محمد بن مسفر القحطاني مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندس علي بن سيف السهلي ممثل وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي لمنطقة الرياض .

وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بزيارتهم بعدها تمت مناقشة سبل تطوير مشروع وزارة الاسكان في محافظة الخرج والتعاون في تسهيل تسليمه للمستحقين في المحافظة وبعدها قام المهندس علي السهلي بشرح آلية الدعم السكني والتعريف بخدمات وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي لمنطقة الرياض وتم عرض موقع مشروع أعمال البنية التحتية لوزارة الاسكان بمحافظة الخرج .

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ شكره على الزيارة والجهود المبذوله م وقدم وعده بتسهيل جميع العقبات التي تواجههم في المحافظة موضحا ان جميع الاجهزة بخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر .