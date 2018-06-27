الأمير سلطان بن سلمان يلتقي في الطائف وزيرة الثقافة ونائبة وزير الآثار في جمهورية مصر العربية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في الطائف أمس الثلاثاء، معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبدالدايم، والدكتورة الهام صلاح الدين نائبة وزير الآثار في جمهورية مصر العربية ورئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي احمد حلمي يوسف اللذين وصلوا الطائف لحضور حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ التي ستكون مصر ضيف شرفها.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقد رحب سمو رئيس الهيئة بالوفد المصري في زيارته للمملكة، وأكد على أن العلاقة الأخوية التكاملية بين السعودية وجمهورية مصر العربية هي علاقة تاريخية ومستمرة ، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يعتبر مصر في مكان القلب، ومهتم ومتابع لإنتاجها وحضورها الثقافي.

وأضاف سموه: “عندما نأتي لمجال الثقافة والتراث الحضاري والسياحة فنحن مكملين لبعضنا، كما أننا استفدنا من مصر في جميع المجالات سابقا، عندما كانت المملكة في مرحلة البناء، وسنستفيد من مصر أيضاً في مراحل تسارع البناء الحضاري في المملكة، كما سيكون هناك تبادل من ناحية المعارض الزائرة بين البلدين في مجال الاثار، وسنعمل مع الأخوة المسؤولين في مصر في مجال التدريب السياحي والفندقي وادارة المواقع التراثية والثقافية في المملكة التي تحتاج الى ادارة، خصوصاً أن مصر لديها الرصيد الكبير من الخبرة فيما يتعلق بقطاع الآثار من خلال الاستفادة من خبراء الآثار المصريين، ونحن مع مصر في كل المراحل التاريخية ومستمرون في ذلك وهذا الشيء ليس بجديد بين البلدين.

من جهتها، أبدت وزير الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبدالدايم سعادتها بزيارة المملكة معربة عن تقديرها العميق لاختيار مصر ضيف شرف دورة سوق عكاظ لهذا العام.

وأكدت أن مستقبل التعاون بين البلدين طموح وكبير وواسع، مبينة أن زيارتها للمرة الثانية للمملكة جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في المجال الثقافي، اضافة الى أن مصر هي ضيفة شرف للحدث العظيم الذي تستقبله محافظة الطائف في سوق عكاظ، الأمر الذي من شأنه التوسع في مجال التعاون، خصوصا أن هناك تطورا كبيرا يحدث الان في المملكة عبر اهتمامها الجاد بالحراك الثقافي وتىنميته.

الى جانبها، أشادت نائبة وزير الآثار المصرية الدكتورة الهام صلاح الدين بما تشهده المملكة من تطور واضح في مجال الاثار والمتاحف والتراث الوطني، أن التعاون بين المملكة ومصر في مجال الاثار والمتاحف تعاون وثيق، وسيكون هناك اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وجمهورية مصر العربية لتدريب وتأهيل عدد من المواطنين والمواطنات السعوديين في مجال ادارة المتاحف والتنقيب عن الآثار وترميمها، مؤكدة أن المملكة تحضى بسواعد شابة وطموحة للنهوض بقطاع الآثار وابرازه كأحد الروافد الداعمة للإقتصاد الوطني.