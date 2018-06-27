الأمير خالد الفيصل يقلد الرتبة الجديدة للعميد زهير البسامي مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة

المناطق _مكة المكرمة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرتبة الجديدة للعميد زهير البسامي مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، العميد البسامي

بالترقية، سائلاً الله له التوفيق والنجاح.

من جهته عبّر مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة، عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر مؤكدا أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.