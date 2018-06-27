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الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير جامعة حفر الباطن بمناسبة تعيينه

الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير جامعة حفر الباطن بمناسبة تعيينه
http://almnatiq.net/?p=600182
المناطق _الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء 13 / 10 / 1439هـ مدير جامعة حفر الباطن معالي الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للجامعة.

وأطلع سموه بإيجاز عن الجامعة وإنجازاتها ومشاريعها وخططها الحالية والمستقبلية.

مؤكداً سموه على جودة المخرجات وإرتباطها بالتنمية الشاملة وحاجة سوق العمل السعودي بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبما تتطلبه المرحلة القادمة. 

وحث سموه على الأهتمام بالطلاب والطالبات وخصوصاً المستجدين منهم ليتميزوا ويواصلون مسيرة البناء والتنمية في بلادنا إن شاء الله .
من جانبه نوه معالي الدكتور القحطاني بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز حفظهم الله مما يسهم في تطوير وتميز الجامعات ومخرجاتها من الطلبة .

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