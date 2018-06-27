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جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم
http://almnatiq.net/?p=600185
المناطق _ عسير

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي القادم 1439 /1440هـ , اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 17/10/1439هـ , وحتى السبت  23/10/1439هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني : http://www.kku.edu.sa .

بدوره أوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أن القبول متاح للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة في عدد ( 9 ) برامج ، منها ( 8 ) برامج مستحدثة  تمت الموافقة عليها واعتمادها هذا العام.

وأشار إلى أن برامج الماجستير  المتاحة تقدم في كليات  ( الشريعة وأصول الدين، والتربية، والأعمال وعلوم الحاسب الآلي ، الهندسة  ) مؤكداً على أهمية الالتزام بالفترة المحددة للقبول، والاطّلاع على شروط ومتطلبات القبول، كذلك أهم المعلومات للتقديم عبر البوابة الإلكترونية، والدليل الإرشادي الإجرائي للقبول الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذا الإعلان خاص بالبرامج مدفوعة الرسوم والتي تلبي حاجة المجتمع العلمي وسوق العمل وتتسق مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة.

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