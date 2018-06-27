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تقليد رتب لضباط معينين بشرطة منطقة تبوك

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تقليد رتب لضباط معينين بشرطة منطقة تبوك

تقليد رتب لضباط معينين بشرطة منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=600188
المناطق _ تبوك
قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غازي بن محمد الحربي بمكتبة عدد من الضباط رتبهم بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعينهم حيث  شمل الأمـر الكريم كلاً من الضباط التالية أسمائهم :
الملازم أول/ مشعل بن محمد الشريف
الملازم / عبدالاله بن عواز العتيبي
الملازم / مصعب بن دخيل الله الشرابي
الملازم / نائف بن سعيد البلوي
الملازم / امين بن حامد الجهني
الملازم /عادل بن حسن الشامي
الملازم / سالم بن مشعل العتيبي
الملازم / عبدالله بن عفنان الحويطي
الملازم / عبدالله بن فهد الغزي
وقد هنأهم سعادته بهذه الثقة الغالية متمنياً لهم مزيدا من التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المعينون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء …
(صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان )

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