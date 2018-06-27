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الأمير حسام بن سعود يستقبل المصاب الجندي أول عايض الغامدي

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الأمير حسام بن سعود يستقبل المصاب الجندي أول عايض الغامدي

الأمير حسام بن سعود يستقبل المصاب الجندي أول عايض الغامدي
http://almnatiq.net/?p=600191
المناطق _ الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في ديوان الإمارة اليوم . الجندي اول عايض بن خضران الغامدي احد منسوبي الدوريات الأمنية بالطائف والذي قام بالتصدي واصابة احد المطلوبين أمنيا في مدينة الطائف وتعرضه لاصابة.
وعبّر أمير منطقة الباحة عن فخره واعتزازه بما يقدمه رجال الأمن البواسل من أبناء هذا الوطن الغالي في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن , مبيناً أن كل تضحية في ميدان العز تعتبر وسام شرف ، مضيفا أن منسوبي القطاعات العسكريه يتميزون بنخبة من الرجال البواسل الذين تلقوا تدريبات عالية ومكثفة ويقومون بعمل إحترافي ويمتازون بالشجاعة والإقدام , داعياً الله تعالى أن يكتب للمصاب “الغامدي ” الأجر والثواب والشفاء في القريب العاجل.
من جانبه قدم الجندي اول الغامدي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمونه من حرص واهتمام بالقطاعات العسكرية بالمملكة , مقدما شكره لسمو أمير منطقة الباحه على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحيه اولا بأول والتى كان لها بالغ الأثر لتعكس بذلك اهتمام ولاة الامر يحفظهم الله مؤكداً أنه لن يتوانى هو وزملائه في بذل أرواحهم ودمائهم في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي وردع كل خائن يحاول المساس بأمنه .
حضر اللقاء  وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ومدير عام مكتب سموه والمتحدث الرسمي احمد بن صالح السياري .

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