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بدء التسجيل في الدورات التدريبية للنادي التقني الصيفي بأبها

بدء التسجيل في الدورات التدريبية للنادي التقني الصيفي بأبها

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بدء التسجيل في الدورات التدريبية للنادي التقني الصيفي بأبها

بدء التسجيل في الدورات التدريبية للنادي التقني الصيفي بأبها
http://almnatiq.net/?p=600194
المناطق _ عسير
إعتمدت إدارة النادي التقني الصيفي بأبها جدول الدورات التدريبية لهذا العام بإختيار مجموعة من العناوين البارزة والتدريب على المهارات التقنية والمهنية الهامة وتنفيذها في فرعي الكلية التقنية بجوحان و حي الموظفين
تحت إشراف وتدريب نخبة من المدربين والأساتذة الأكفاء و برسوم رمزية
إبتداءً من تاريخ :
١٤٣٩/١٠/١٧ هـ  –  ١٤٣٩/١١/١٤ هـ
تسبقها فترة التسجيل التي تبدأ بتاريخ :
١٤٣٩/١٠/١٣ هـ
لتستمر فترة التسجيل يومياً خلال الفترة الصباحية
بمقر الكلية التقنية بأبها –  فرع جوحان
كما أوضح مدير النادي التقني الصيفي المهندس محمد الشهري أن هذه الدورات متاحة لأهالي المنطقة وزائريها خلال موسم الصيف لإستثمار أوقات الفراغ وتنمية المهارات المهنية والتقنية للمجتمع ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ والرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

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