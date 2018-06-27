احدث الأخبار

وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية
أبرز المواد
 وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة
أبرز المواد
 تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!
أبرز المواد
 بعد أزمة “مذيعة الرياض الغير محتشمة”.. ماذا نحتاج من الإعلام؟ سؤال يجيب عنه النشطاء
أبرز المواد
 شاهد.. مسلسل “عائلة سيمبسون” يتنبأ بنهائي مونديال روسيا
أبرز المواد
 مجزرة داعشية “تفسّخ” أجساد 8 عراقيين
أبرز المواد
 رغم الهزيمة الثقيلة .. المكسيك يرافق السويد لدور 16
أبرز المواد
 مفاجأة.. ألمانيا تسقط بلعنة البطل وتغادر كأس العالم
أبرز المواد
 الخطوط السعودية تسير غداً أولى رحلاتها من جدة إلى الوجه عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد
أبرز المواد
 جمعية أيتام تبوك الخيرية تقيم إحتفالية “إبتسامتكم عيدنا”
منطقة تبوك
 بلدية النعيرية ترفع 4394 م3 أنقاض ونفايات و7 سيارات تالفة خلال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 ” بر أبها ” تحتفي بموظفيها السابقين وتكرمهم
منطقة عسير
وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية

وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية

أبرز المواد
وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة

وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة

أبرز المواد
تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!

تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!

أبرز المواد
بعد أزمة “مذيعة الرياض الغير محتشمة”.. ماذا نحتاج من الإعلام؟ سؤال يجيب عنه النشطاء

بعد أزمة “مذيعة الرياض الغير محتشمة”.. ماذا نحتاج من الإعلام؟ سؤال يجيب عنه النشطاء

أبرز المواد

مفاجأة.. ألمانيا تسقط بلعنة البطل وتغادر كأس العالم

مفاجأة.. ألمانيا تسقط بلعنة البطل وتغادر كأس العالم
http://almnatiq.net/?p=600230
المناطق.. إسلام داوود

واصلت لعنة البطل صب جحيمها على الفائزين بالنسخة السابقة للبطولة، وهذه المرة أصيبت ألمانيا باللعنة بعد خروجها من دور المجموعات في كأس العالم مع تعرضها لهزيمة ثقيلة من كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.
وسقط المنتخب الألماني في فخ الهزيمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب کازان أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول للنهائيات.
ودخل المانشافت اللقاء بتشكيل مُكون من: نوير ، هيكتور ، هوميلز ، سوله ، كيميتش ، خضيرة ، كروس ، اوزيل ، جوريتزكا ، رويس ، فيرنر.
وحاول المنتخب الألماني بكل قوة من أجل تسجيل هدف الفوز ، لذلك سيطر على مجريات اللعب وحاول صنع أكثر من فرصة لكن دون جدوى، بينما لعب المنتخب الكوري على الهجمات المرتدة وحاول قتل الألمان بهدف قاتل.
وبالفعل سجل الشمشمون الشمشون الكوري هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من ضائع عن طريق كيم يونغ غون، قبل أن يضيف زميله سون هيونغ مين.
وبتلك النتيجة يفشل المنتخب الألماني في التأهل للدور ثمن النهائي بعدما توقف رصيد الألمان عند النقطة الثالثة، بينما حصد المنتخب الكوري أول ثلاث نقاط له في البطولة.
يذكر أن ألمانيا بخروجها من دور المجموعات برغم حصولها على لقب النسخة السابقة 2014، تكون ثالث فريق يخرج من دور المجموعات للبطولة التالية التي يحصل فيها على لقب بطل كأس العالم، بعد إيطاليا وإسبانيا.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية

وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية
وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة

وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة
تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!

تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*