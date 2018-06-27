مفاجأة.. ألمانيا تسقط بلعنة البطل وتغادر كأس العالم

المناطق.. إسلام داوود

واصلت لعنة البطل صب جحيمها على الفائزين بالنسخة السابقة للبطولة، وهذه المرة أصيبت ألمانيا باللعنة بعد خروجها من دور المجموعات في كأس العالم مع تعرضها لهزيمة ثقيلة من كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

وسقط المنتخب الألماني في فخ الهزيمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب کازان أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول للنهائيات.

ودخل المانشافت اللقاء بتشكيل مُكون من: نوير ، هيكتور ، هوميلز ، سوله ، كيميتش ، خضيرة ، كروس ، اوزيل ، جوريتزكا ، رويس ، فيرنر.

وحاول المنتخب الألماني بكل قوة من أجل تسجيل هدف الفوز ، لذلك سيطر على مجريات اللعب وحاول صنع أكثر من فرصة لكن دون جدوى، بينما لعب المنتخب الكوري على الهجمات المرتدة وحاول قتل الألمان بهدف قاتل.

وبالفعل سجل الشمشمون الشمشون الكوري هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من ضائع عن طريق كيم يونغ غون، قبل أن يضيف زميله سون هيونغ مين.

وبتلك النتيجة يفشل المنتخب الألماني في التأهل للدور ثمن النهائي بعدما توقف رصيد الألمان عند النقطة الثالثة، بينما حصد المنتخب الكوري أول ثلاث نقاط له في البطولة.

يذكر أن ألمانيا بخروجها من دور المجموعات برغم حصولها على لقب النسخة السابقة 2014، تكون ثالث فريق يخرج من دور المجموعات للبطولة التالية التي يحصل فيها على لقب بطل كأس العالم، بعد إيطاليا وإسبانيا.

