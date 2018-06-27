رغم الهزيمة الثقيلة .. المكسيك يرافق السويد لدور 16

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب السويدي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع المنتخب المكسيكي الذي رافقه إلى الدور ثمن النهائي، فيما ودعت ألمانيا بطلة العالم 2014 المونديال بعد خسارتها المفاجأة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.