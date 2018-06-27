احدث الأخبار

تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس
أبرز المواد
 نائب القنصل العراقي يطرح مبادرة إنشاء معرض مشترك لتوظيف الأفكار وتنمية الاستثمارات
منطقة مكة المكرمة
 وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية
أبرز المواد
 وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة
أبرز المواد
 تلغرام يتوقف عن العمل في عدة دول!
أبرز المواد
 بعد أزمة “مذيعة الرياض الغير محتشمة”.. ماذا نحتاج من الإعلام؟ سؤال يجيب عنه النشطاء
أبرز المواد
 شاهد.. مسلسل “عائلة سيمبسون” يتنبأ بنهائي مونديال روسيا
أبرز المواد
 مجزرة داعشية “تفسّخ” أجساد 8 عراقيين
أبرز المواد
 رغم الهزيمة الثقيلة .. المكسيك يرافق السويد لدور 16
أبرز المواد
 مفاجأة.. ألمانيا تسقط بلعنة البطل وتغادر كأس العالم
أبرز المواد
 الخطوط السعودية تسير غداً أولى رحلاتها من جدة إلى الوجه عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد
أبرز المواد
 جمعية أيتام تبوك الخيرية تقيم إحتفالية “إبتسامتكم عيدنا”
منطقة تبوك
تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس

تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس

أبرز المواد
نائب القنصل العراقي يطرح مبادرة إنشاء معرض مشترك لتوظيف الأفكار وتنمية الاستثمارات

نائب القنصل العراقي يطرح مبادرة إنشاء معرض مشترك لتوظيف الأفكار وتنمية الاستثمارات

منطقة مكة المكرمة
وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية

وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية

أبرز المواد
وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة

وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة

أبرز المواد

مجزرة داعشية “تفسّخ” أجساد 8 عراقيين

مجزرة داعشية “تفسّخ” أجساد 8 عراقيين
http://almnatiq.net/?p=600241
المناطق - وكالات

عثرت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، على 8 جثث قرب طريق بغداد كركوك، بينهم 6 أشخاص خطفوا على يد “داعش”، ظهروا في فيديو للتنظيم الأسبوع الماضي.
وقال الفريق مزهر العزاوي قائد عمليات منطقة دجلة التي تضم محافظتي ديالى وكركوك وأجزاء من صلاح الدين، في بيان “عثرنا خلال عملية عسكرية على 8 جثث متفسخة ومفخخة بأحزمة ناسفة” في منطقة تل شرف في صلاح الدين.

وأضاف العزاوي: “هذه الجثث تعود للمختطفين الذين ظهروا في فيديو داعش الأخير”.

وأكد ضابط في شرطة صلاح الدين العثور على الجثث، لافتا إلى أنها نقلت إلى مستشفى طوزخورماتو شمالي بغداد.

ونشرت وكالة “أعماق” التابعة لـ”داعش” السبت الماضي، فيديو عبر تطبيق “تلغرام”، يهدد فيه عناصر من التنظيم بإعدام 6 أشخاص، ما لم يتم إطلاق سراح “المعتقلات من أهل السنة” خلال 3 أيام.

ويشير الفيديو في بدايته إلى أن المعتقلين هم من أفراد الشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي، وقد أسرهم التنظيم على طريق بغداد كركوك.

ويبدو في الفيديو أن المعتقلين الستة، الذين عرف 3 منهم عن أنفسهم بأنهم من “كربلاء المقدسة” في جنوب العراق، وواحد من الأنبار غربي البلد، قد تعرضوا للضرب المبرح.

وبدا خلفهم علم التنظيم الأسود، ومسلحان أحدهما ملثم والثاني تم إخفاء وجهه.

ودعا المسلح الثاني في نهاية الفيديو، الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلات خلال 3 أيام، مهددا بإعدام المعتقلين الموجودين لديه.

ويشير التنظيم بـ”المعتقلات من أهل السنة” إلى نساء وزوجات المسلحين المعتقلات في السجون العراقية، واللواتي صدرت بحق بعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد مسلحي “داعش”، بعد إعلان “النصر” عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كانوا يحتلونها.

لكن بحسب خبراء، لا يزال مسلحون متطرفون كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا، وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.

روابط ذات صلة

تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس

تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس
وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية

وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية
وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة

وزارة النقل: رصد 58 مليون رحلة خلال شهر مايو 2018م على طرق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*