بعد أزمة “مذيعة الرياض الغير محتشمة”.. ماذا نحتاج من الإعلام؟ سؤال يجيب عنه النشطاء

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المناطق.. إسلام داوود

“نحتاج إعلام يمثل بلادنا ويشبه أخلاقنا”، إجابة مختصرة لتساؤل شغل الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول دور الإعلام في المجتمع، والرسالة المنوط بالإعلاميين تقديمها.

وجاء التساؤل بعد هروب مذيعة “الملابس غير المحتشمة” إلى خارج المملكة حيث ظهرت المذيعة في ملابس غير لائقة وكانت تقدم تقريرا عن قيادة النساء للسيارات في الرياض.

بدورها، أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الإعلام، أن هروب المذيعة إلى خارج المملكة بعد صدور قرار إحالتها للتحقيق وتبلغها بقرار الإحالة للتحقيق، يعد مخالفة أخرى للأنظمة ولا يعفيها من اتخاذ الإجراءات النظامية واستكمال التحقيق معها حسب الأنظمة المتبعة.

وبعد ساعات قليلة من القضية، تصدر هاشتاق #مانحتاجهمنالاعلام، قائمة التداول على موقع تويتر، ونشر آلاف المواطنون عشرات الآلاف من التغريدات تحت ذلك الوسم.

وكتب أحد النشطاء،: ” #مانحتاجه_من_الاعلام
• نحتاج إعلام يمثل بلادنا التي إختارت كتاب الله وسنة رسوله دستوراً ومنهجاً.
• نحتاج إعلام يستحضر وجود الحرمين الشريفين ويحترم قدسيتها.
• نحتاج إعلام يشبه أخلاقنا وقيّمنا.
• نحتاج إعلام يحترم ثوابتنا ومكانة بلادنا.
• نحتاج إعلام يحترم تاريخنا وحضارتنا.”.

وكتب آخر، نحتاج هويتنا.. نحتاج إعلام يفتخر ببيئتنا بديننا بثقافتنا ويعتز بعاداتنا وتقاليدنا.. نحتاج إعلام يدار بوعينا.. نحتاج إعلام يكون هو رسالتنا للغرب وليس رسالة الغرب الينا.. أو على الأقل نريد إعلام فقط يفكينا شره”.

وكتبت ناشطة ثالثة،: ” نحتاج المصداقية وعدم بث البهرجة والأكاذيب المزيفة، عدم تسليط الضوء على قضايا غير مهمة للشعب السعودي”..

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