وزير الإعلام يعلن قبول استقالة “خالد مدخلي” من قناة الإخبارية

المناطق - الرياض

أعلن وزير الإعلام عوّاد العواد قبول استقالة الإعلامي خالد مدخلي من إدارة قناة الإخبارية.

وقال العواد : “‏‫الزميل الأستاذ خالد مدخلي قيمة إعلامية وطنية وإضافة كبيرة أرجو أن يبقى أثرها في قناتي السعودية والإخبارية، وقبول استقالته جاء احترامًا لرغبته مع تمنياتي له بالتوفيق والنجاح”.

و عين مدخلي مديرا لقناة الإخبارية في مارس الماضي ، ضمن الخطة التطويرية للإذاعة والتلفزيون والاستفادة من الخبرات والكفاءات للنهوض بالأداء الإعلامي على الشاشة.

وقبل ذلك عين مدخلي مديراً للقناة السعودية في محرم الماضي ، وسبق لـ”مدخلي” أن عمل في الإذاعة مذيعًا بالمرتبة السادسة، ثم انتقل إلى قناة “العربية” مرورًا بقناة “الإخبارية” السعودية والقناة السعودية آخر محطاته قبل أن يتقرر تعيينه مديراً لقناة الإخبارية ، وأخيراً قدم استقالته منها.