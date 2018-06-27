نائب القنصل العراقي يطرح مبادرة إنشاء معرض مشترك لتوظيف الأفكار وتنمية الاستثمارات

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طرح نائب قنصل العراقي بجدة مثنى الجبوري مبادرة لإنشاء معرض مشترك بين المملكة والعراق لتوظيف الأفكار وتنمية الاستثمارات وذلك خلال لقاءه أمس الثلاثاء مجتمع الأعمال بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان .

واعتبر المعرض أكبر نافذة لأصحاب المشاريع واصحاب الافكار لمشاركة لاستقبال مطروحاتهم مع المسؤولين والمواطنين .

وأشار إلى التعاون مع غرفة جدة لفتح المجال أمام مشاركة أصحاب الأعمال واستشراف مستقبل الفرص الاستثمارية المختلفة والاستفادة من التجارب والخبرات بين المستثمرين السعوديين والعراقيين .

وأشاد بالمنتوجات السعودية التي اثبتت جودتها حيث تلقى الطلب الكبير داخل العراق .

ورحب نائب القنصل العراقي

بأصحاب الاعمال السعوديين مبديا استعداد بلاده لتقديم التسهيلات للمستثمرين اليعوديين متمنيا إقامة منتدى لأصحاب الاعمال السعوديين والاعراقيين في القريل العاجل في بغداد أو الرياض لتقريب وجهات النظر والاطلاع على فرص التعاون بين المستثمرين .

وأضاف أنه تم مؤخراً إنشاء هيئة الاسثتمار في العراق للاشراف على منح الاجازات والدعم للمستثمرين كما ان

الخطوط الجوية العربية السعودية اصبحت تسير رحلات يومية من المملكة العربية السعودية إلى بغداد .

وأكد على العمل حالياً على تأهيل المنافذ الحدودية بين السعودية والعراقية والاستعداد لأستقبال مقتراحات أصحاب الأعمال وتقبل افكارهم والتعامل معها بكل ترحاب وتقدير .