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تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس

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برعاية معالي مدير عام حرس الحدود

تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس

تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس
http://almnatiq.net/?p=600267
المناطق - الرياض

يرعى معالي مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث بمياه المملكة العربية السعودية الفريق/عواد بن عيد البلوي، صباح يوم غدٍ الخميس ١٤ شوال ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٨م ، وبحضور مندوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ (٢٩) الأعضاء في اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية ، انطلاق التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية ، بحث وإنقاذ (١/ ٣٩) في المياه السعودية المقابلة لمسؤوليات قطاع حرس الحدود بينبع في منطقة المدينة المنورة.

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