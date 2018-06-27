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“الحج والعمرة”: إنهاء إجراءات 18 ألف حاج سوري عبر مكتب شؤون حجاج سوريا.. ولا صحة لمنعهم

“الحج والعمرة”: إنهاء إجراءات 18 ألف حاج سوري عبر مكتب شؤون حجاج سوريا.. ولا صحة لمنعهم
http://almnatiq.net/?p=600282
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه تم إنهاء كافة الترتيبات المتبعة لقدوم حوالي (18000) ثمانية عشر ألف حاج من الجنسية السورية سيرافقهم (850) ثمانمائة وخمسون عضوا من أعضاء الجهاز الطبي والإداري في مكتب شؤون حجاج سوريا.

وقد استكمل المكتب جميع الترتيبات والتعاقدات لخدمات واحتياجات الحجاج السوريين في (مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة) ولكامل العدد الذي سيقدم في موسم حج هذا العام 1439ه.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه لا صـحة لما يتم تداوله من ادعاءات عن منع المملكة العربية السعودية لحاملي الجنسية السورية، أو غيرهم من المسلمين من أداء مناسك الحج والعمرة، فالمملكة العربية السعودية تستقبل الملايين من ضيوف بيت الله الحرام من الحـجاج بمختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق. ومن جميع أقطار العالم، في كافة الظروف أياً كانت وتقدم لهم الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسك حجهم في يسر وسهولة وأمان.

وأشار إلى أنه تم بفضل الله وتوفيقه استكمال ترتيبات أداء مواطني أكثر من (80) ثمانين دولة لفريضة الحج بالاتفاق مع الجهات المعنية بشؤون الحـج في تلك الدول لتنظيم قدوم ما يقارب المليوني حاج لموسم حـج هذا العام 1439هـ .

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