“الفيصل” يطلق فعاليات سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة

المناطق - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتح أمير مكة خالد الفيصل الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ بالطائف، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور عدد من المسؤولين من داخل المملكة وخارجها .

وكان في استقبال “الفيصل” فور وصوله رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ الأمير سلطان بن سلمان.

و قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله باتصال هاتفي بالأمير خالد الفيصل والأمير سلطان بن سلمان أثناء إنطلاق حفل سوق عكاظ ١٢ .

وفاجأ مسرح سوق عكاظ الأمير خالد الفيصل بعرض قصيدة هات يمناك وأكثر من 2000 شخص حضروا حفل الافتتاح يتفاعلون مع الأغنية.