احدث الأخبار

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة
منطقة عسير
 المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال
منطقة الباحة
 شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع
أبرز المواد
 15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس
أبرز المواد
 كيف يفقد العالم “ملعب كرة قدم” كل ثانية؟
أبرز المواد
 كويكب عملاق يقترب من الأرض
أبرز المواد
 “الفيصل” يطلق فعاليات سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة
أبرز المواد
 البرازيل تتلقى ضربة موجعة في مباراتها المصيرية أمام صربيا
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: إنهاء إجراءات 18 ألف حاج سوري عبر مكتب شؤون حجاج سوريا.. ولا صحة لمنعهم
أبرز المواد
 المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار
أبرز المواد
 رسميا.. الحكومة الليبية المؤقتة تتسلم “الهلال النفطي”
أبرز المواد
الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

أبرز المواد
أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

منطقة عسير
المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

منطقة الباحة
شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

أبرز المواد

كويكب عملاق يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض
http://almnatiq.net/?p=600293
المناطق - الرياض

أثار اقتراب كويكب ضخم يبلغ حجمه 3 أضعاف حجم بريطانيا، من الأرض بشكل كبير، مخاوف علماء الفلك من احتمال ارتطامه بالأرض.
واقترب الكويكب على نحو بات مرئيا بالعين المجردة في السماء لسكان الأرض بالمناطق المأهولة في القطبين الشمالي والجنوبي، حسب ما نقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وطمأنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” العلماء المتخوفين من اقتراب الكويكب الذي أطلق عليه اسم “فيستا 4″، قائلة بأنه لن يشكل خطرا على الأرض، وبأنه لن يرتطم بكوكبنا.

وأضافت الوكالة أن “فيستا 4” سيظل مرئيا في السماء من الأرض حتى يوم 16 يوليو.

وتبلغ مساحة الكويكب 800 ألف كيلومتر مربع، وهو أكبر بخمسين مرة من النيزك الذي سقط على الأرض، وتسبب في إبادة الديناصورات قبل ملايين السنين وفق ما تقول دراسات وأبحاث.

ويعد “فيستا 4” ثاني أكبر هيكل من الأحجار يدور في “حزام الكويكبات” حول الشمس، بعد “سيريس” الأكبر حجما بحسب علماء الفلك.

روابط ذات صلة

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران
شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع
15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس

15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*