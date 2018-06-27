احدث الأخبار

رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب
أبرز المواد
 الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة
منطقة عسير
 المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال
منطقة الباحة
 شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع
أبرز المواد
 15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس
أبرز المواد
 كيف يفقد العالم “ملعب كرة قدم” كل ثانية؟
أبرز المواد
 كويكب عملاق يقترب من الأرض
أبرز المواد
 “الفيصل” يطلق فعاليات سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة
أبرز المواد
 البرازيل تتلقى ضربة موجعة في مباراتها المصيرية أمام صربيا
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: إنهاء إجراءات 18 ألف حاج سوري عبر مكتب شؤون حجاج سوريا.. ولا صحة لمنعهم
أبرز المواد
 المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار
أبرز المواد
رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب

رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب

أبرز المواد
الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

أبرز المواد
أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

منطقة عسير
المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

منطقة الباحة

كيف يفقد العالم “ملعب كرة قدم” كل ثانية؟

كيف يفقد العالم “ملعب كرة قدم” كل ثانية؟
http://almnatiq.net/?p=600296
المناطق - وكالات

كشفت دراسة حديثة، أن كوكب الأرض فقد مساحات “مهولة” من الغابات خلال العام الماضي، ووصلت الخسارة السنوية إلى مساحة تعادل ملعب كرة القدم في كل ثانية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن إجمالي المساحة التي فقدها الكوكب من الغابات تضاهي مساحة إيطاليا بأكملها، كما أن كل يوم مضي في 2017 كانت تضيع فيه مساحة تقارب مدينة نيويورك.

واعتمد دراسة “غلوبال فوريست ووتش” لسنة 2017 على ما تم رصده بصور الأقمار الصناعية، فوجدت أن الأرض خسرت 29.4 مليون هكتار من الغابات، وهو ثاني أعلى رقم منذ بدء إصدار التقرير السنوي سنة 2001.

وتظهر الأرقام المرعبة أن تراجع المساحات المغطاة بالأشجار تضاعف منذ 2003، وفي المنحى نفسه، تضاعفت المساحات المتضررة بظاهرة التصحر في الغابات الاستوائية.

ويفاقم تراجع الغابات على الأرض أزمة انبعاثات الغاز والاحتباس الحراري، وهو ما ينذر الكوكب الذي نعيش عليه بكوارث أكثر شدة مستقبلا.

وتشير التقديرات إلى أن ما يحدثُه تراجع الغابات كل سنة، يوازي الضرر الناجم عن الملوثات التي تنفثها الولايات المتحدة كاملة، وهي ثاني أكبر ملوث في العالم.

ويقول التقرير إن الغابات تتعرض للإتلاف في الغالب لأجل استغلال أراضيها في أنشطة زراعية، ويجري ذلك غالبا في إطار الفساد.

روابط ذات صلة

رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب

رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب
الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران
شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*