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15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس

15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس
http://almnatiq.net/?p=600299
المناطق - واس

تنطلق غداً الخميس أعمال الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية الذي تقيمه مؤسسة معهد العالم العربي في باريس، حيث ستشارك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بثلاثة أفلام، إضافة إلى مشاركة إحدى فناناتها في لجنة التحكيم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون الدكتور عمر السيف، أن المشاركة السعودية تأتي في سياق الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة، وتمخّض عن إفراد الثقافة في وزارة مستقلة يقف على هرمها صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله ابن فرحان آل سعود .

وتستهدف الوزارة التواصل مع المحافل الدولية لإبراز المواهب السعودية في كافة المجالات، بتوقيع اتفاقية مهمة مع المجلس الثقافي البريطاني يُعنى جزء منها بعرض الأفلام السعودية في المملكة المتحدة، حيث ستشارك الجمعية بـ 15 فيلمًا في باريس لتقدّم المواهب السعودية من الشباب المبدع الذين قاموا بأعمالٍ خلاقة جعلت لجان التحكيم تدرج ثلاثة أفلام ضمن المسابقة.

وتأتي هذه المشاركة لزيادة العناية بصناعة الأفلام، وتقديم المواهب الشابة، والتأكيد على أنّ الشباب السعودي يملكون المهارات والمواهب، بفضل البيئة المناسبة للابتكار والإبداع.

كما بيّن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أسامة القحطاني أن معهد العالم العربي ثمن مشاركة السعودية في المهرجان معتبراً إياها بالمشاركة الثمينة والمميزة .

يذكر أن الأفلام التي دخلت المسابقة حملت عناوين “لسان” لمحمد السلمان ، و”حلاوة” لهناء الفاسي ، و”الخوف صوتيا” لمها الساعاتي، إضافة إلى مشاركة الممثلة السعودية فاطمة البنوي في لجنة تحكيم المهرجان، جنبًا إلى جنب مع السينمائي المغربي فوزي بنسعيدي والمنتج المصري محمد حفظي.

وبيّن أن المهرجان يحوي 3 أقسام في حلته الجديدة التي تحتوي على نحو 80 فيلما مختلفا، عبر قسم المسابقة الرسمية المتضمن أفلاماً روائية وتسجيلية طويلة وقصيرة ويرأس لجنة تحكيم هذا القسم المنتج محمد حفظي، فيما يأتي قسم التكريمات بشخصيتين سينمائيتين عربيّـتين اختيرتا هذا العام، الأولى للمخرج الراحل جان شمعون، والثاني للمخرج الجزائري محمود زموري, في حين سيحمل القسم الثالث من المهرجان عنوان “أضواء على السينما السعودية”.

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