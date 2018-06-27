المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بالباحة من يوم الأحد 17/10/1439هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439-1440هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي :
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/
وذلك في التخصصات التالية :
-قسم الحاسب الآلي بالباحة وفرع بلجرشي.
-قسم الكهرباء ( الصناعية )
– قسم ميكانيكا السيارات ( بنزين)
– قسم الالكترونيات
وأوضح عميد الكلية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني ،بأنه سيتم استقبال المرشحين واستكمال اجراءات القبول المباشر على الدبلوم والبرامج في 16/12/1439 هـ مشيرا أن شروط القبول هي :الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة إتمام الصف الأول أو الثاني ثانوي .
و هناك مميزات وحوافز يحصل عليها المتقدم ومنها :
-يحصل المتدرب المتخرج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور
-الدبلوم مصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة
-يصرف للمتدرب مكافأه شهرية مقدارها 800 ريال
-الأولوية في مواصلة الدراسة بالكليات التقنية مع إمكانية الحصول على شهادة البكالوريوس وإكمال الدراسات العليا
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