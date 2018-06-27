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المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

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المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال
http://almnatiq.net/?p=600306
المناطق-الباحة

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بالباحة من يوم الأحد 17/10/1439هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439-1440هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي :

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/​

وذلك في التخصصات التالية :

-قسم الحاسب الآلي بالباحة وفرع بلجرشي.
-قسم الكهرباء ( الصناعية )
– قسم ميكانيكا السيارات ( بنزين)
– قسم الالكترونيات

وأوضح عميد الكلية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني ،بأنه سيتم استقبال المرشحين واستكمال اجراءات القبول المباشر على الدبلوم والبرامج في 16/12/1439 هـ مشيرا أن شروط القبول هي :الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة إتمام الصف الأول أو الثاني ثانوي .

و هناك مميزات وحوافز يحصل عليها المتقدم ومنها :

-يحصل المتدرب المتخرج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور
-الدبلوم مصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة
-يصرف للمتدرب مكافأه شهرية مقدارها 800 ريال
-الأولوية في مواصلة الدراسة بالكليات التقنية مع إمكانية الحصول على شهادة البكالوريوس وإكمال الدراسات العليا

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