المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

المناطق-الباحة

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بالباحة من يوم الأحد 17/10/1439هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439-1440هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي :

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/​

وذلك في التخصصات التالية :

-قسم الحاسب الآلي بالباحة وفرع بلجرشي.

-قسم الكهرباء ( الصناعية )

– قسم ميكانيكا السيارات ( بنزين)

– قسم الالكترونيات

وأوضح عميد الكلية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني ،بأنه سيتم استقبال المرشحين واستكمال اجراءات القبول المباشر على الدبلوم والبرامج في 16/12/1439 هـ مشيرا أن شروط القبول هي :الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة إتمام الصف الأول أو الثاني ثانوي .

و هناك مميزات وحوافز يحصل عليها المتقدم ومنها :

-يحصل المتدرب المتخرج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور

-الدبلوم مصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة

-يصرف للمتدرب مكافأه شهرية مقدارها 800 ريال

-الأولوية في مواصلة الدراسة بالكليات التقنية مع إمكانية الحصول على شهادة البكالوريوس وإكمال الدراسات العليا