احدث الأخبار

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة
منطقة عسير
 المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال
منطقة الباحة
 شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع
أبرز المواد
 15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس
أبرز المواد
 كيف يفقد العالم “ملعب كرة قدم” كل ثانية؟
أبرز المواد
 كويكب عملاق يقترب من الأرض
أبرز المواد
 “الفيصل” يطلق فعاليات سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة
أبرز المواد
 البرازيل تتلقى ضربة موجعة في مباراتها المصيرية أمام صربيا
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: إنهاء إجراءات 18 ألف حاج سوري عبر مكتب شؤون حجاج سوريا.. ولا صحة لمنعهم
أبرز المواد
 المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار
أبرز المواد
 رسميا.. الحكومة الليبية المؤقتة تتسلم “الهلال النفطي”
أبرز المواد
الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

أبرز المواد
أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

أمير عسير يلتقي أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

منطقة عسير
المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

المعهد الصناعي بالباحة يستقبل طلبات القبول في 17 شوال

منطقة الباحة
شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

أبرز المواد

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران

الخزانة الأمريكية تسحب رخصتين لتصدير الطائرات إلى إيران
http://almnatiq.net/?p=600315
المناطق - وكالات

سحبت وزارة الخزانة الأمريكية الرخصتين اللتين كانتا تسمحان بتصدير وإعادة تصدير طائرات الركاب إلى إيران.

وحسب الوثائق التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، فقد سحبت الرخصتان “H” و”I” اللتان أصدرتهما إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وفقا لخطة الأعمال المشتركة الشاملة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وتخص الرخصة الأولى الصفقات بين الحكومة الإيرانية والشركات الأجنبية التي يديرها أفراد أو شركات من الولايات المتحدة. والرخصة الثانية تحدد قواعد تصدير وإعادة تصدير طائرات الركاب إلى إيران وقطع الغيار لها وتقديم الخدمات المتعلقة بصيانتها.

وأعلنت الخزانة الأمريكية أن كافة الصفقات التي تم عقدها وفقا لهاتين الرخصتين يجب إلغاؤها بحلول الـ 4 من نوفمبر والـ 6 من أغسطس على التوالي. وستفرض عقوبات على من يخالف تعليمات الوزارة.

كما أمرت وزارة الخارجية بوقف التعاملات الخاصة بخطابات الائتمان وتقديم خدمات الوساطة مع الجانب الإيراني، واستيراد السجاجيد والمواد الغذائية من إيران بحلول الـ 6 من أغسطس المقبل.

روابط ذات صلة

شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع

شاهد.. سائق شاحنة ينجو من الموت بسبب كارثة على طريق ينبع
15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس

15 فيلماً سعودياً يسجلون حضورهم غداً في مهرجان السينما العربية بباريس
كيف يفقد العالم “ملعب كرة قدم” كل ثانية؟

كيف يفقد العالم “ملعب كرة قدم” كل ثانية؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*