نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة إمام وخطيب جامع أبو شملة بالمعبوج

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , التعازي والمواساة لأفراد وأسرة الزميل عثمان أبو شملة حنكيش , محرر الأخبار بمكتب وكالة الأنباء السعودية بجازان , في وفاة أخيهم الشيخ محمد أبو شملة , إمام وخطيب جامع أبو شملة بقرية المعبوج التابعة لمدينة جيزان.

وعبر سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة التي قام بها سموه لأسرة الفقيد في منزلهم مساء اليوم , عن بالغ التعازي والمواساة , سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته , وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر الزميل بوكالة الانباء السعودية عثمان أبوشملة حنكيش باسمه ونيابة عن أبناء وأفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان , على تعزيته ومشاركته لهم مصابهم في فقيدهم , سائلين الله تعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة , والا يرى سموه أي مكروه.