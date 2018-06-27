احدث الأخبار

الولايات المتحدة ترحب بدعوة المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان
أبرز المواد
 كشافة العالم يكسرون حاجز المليار ساعة عمل في خدمة الآخرين
أبرز المواد
 القيادة تهنئ أمير الكويت بمناسبة نجاح العملية الجراحية للشيخ ناصر الصباح
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز
أبرز المواد
 إيران تعيد فتح المحطات الذرية للهروب من احتجاجات الداخل وعقوبات الخارج.. فهل اقترب سقوط النظام؟
أبرز المواد
 دراسة: المال أفضل المهدئات !
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف حجي
منطقة جازان
 السجن 22 عاما لمدبر الهجوم على بعثة أمريكا الدبلوماسية ببنغازي
أبرز المواد
 إيران تعيد فتح محطة لليورانيوم استعدادًا لزيادة التخصيب
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة إمام وخطيب جامع أبو شملة بالمعبوج
منطقة جازان
 البرازيل تفلت من مصير ألمانيا وتحسم صدارة مجموعتها
أبرز المواد
 رئيس المجلس الأوروبي: استعدوا لأسوأ السيناريوهات مع ترامب
أبرز المواد
الولايات المتحدة ترحب بدعوة المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان

الولايات المتحدة ترحب بدعوة المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان

أبرز المواد
كشافة العالم يكسرون حاجز المليار ساعة عمل في خدمة الآخرين

كشافة العالم يكسرون حاجز المليار ساعة عمل في خدمة الآخرين

أبرز المواد
القيادة تهنئ أمير الكويت بمناسبة نجاح العملية الجراحية للشيخ ناصر الصباح

القيادة تهنئ أمير الكويت بمناسبة نجاح العملية الجراحية للشيخ ناصر الصباح

أبرز المواد
أسعار النفط تقفز

أسعار النفط تقفز

أبرز المواد

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة إمام وخطيب جامع أبو شملة بالمعبوج

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة إمام وخطيب جامع أبو شملة بالمعبوج
http://almnatiq.net/?p=600327
المناطق - أمل بهكلي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , التعازي والمواساة لأفراد وأسرة الزميل عثمان أبو شملة حنكيش , محرر الأخبار بمكتب وكالة الأنباء السعودية بجازان , في وفاة أخيهم الشيخ محمد أبو شملة , إمام وخطيب جامع أبو شملة بقرية المعبوج التابعة لمدينة جيزان.
وعبر سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة التي قام بها سموه لأسرة الفقيد في منزلهم مساء اليوم , عن بالغ التعازي والمواساة , سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته , وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه عبر الزميل بوكالة الانباء السعودية عثمان أبوشملة حنكيش باسمه ونيابة عن أبناء وأفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان , على تعزيته ومشاركته لهم مصابهم في فقيدهم , سائلين الله تعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة , والا يرى سموه أي مكروه.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف حجي

نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف حجي
نائب أمير جازان يتفقد عمل لجان التوطين ويزور الشباب والفتيات بمواقع عملهم بالمجمعات التجارية

نائب أمير جازان يتفقد عمل لجان التوطين ويزور الشباب والفتيات بمواقع عملهم بالمجمعات التجارية
محافظ بيش يستقبل أمين منطقة جازان

محافظ بيش يستقبل أمين منطقة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*