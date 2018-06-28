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السجن 22 عاما لمدبر الهجوم على بعثة أمريكا الدبلوماسية ببنغازي
http://almnatiq.net/?p=600335
المناطق - وكالات

صدر، الأربعاء، حكم بالسجن 22 عاماً على أحمد أبو ختالة، مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأميركية في بنغازي بليبيا يوم 11 أيلول/سبتمبر 2012، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب واتهامات أخرى، وفق وزارة العدل الأميركية.

وأظهرت الأدلة الحكومية أن أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها أبو عبيدة ابن الجراح، نفذت هجوم بنغازي.

وكانت هيئة محلفين أميركية قد دانت في تشرين الثاني/نوفمبر أبو ختالة، وهو ليبي، في أربعة فقط من 18 تهمة كان يواجهها، وبرأته من تهم، بينها القتل.

وقتل السفير الأميركي، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرون في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي.

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