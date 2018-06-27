نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف حجي

المناطق - فضة ال عطيف

أدى الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة جازان ، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، بجامع التقوى في محافظة ابوعريش، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف احمد بن قاسم حجي، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان بقطاع الدائر.

وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وأشقاء وذوي الشهيد العريف حجي ، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوي الشهيد حجي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره..

وأدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ ابوعريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من مشايخ وأهالي أبوعريش وزملاء الشهيد .

