دراسة: المال أفضل المهدئات !

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http://almnatiq.net/?p=600345
المناطق - وكالات

أكد علماء جامعة أمستردام أن وجود المال في الجيوب يزيد من ثقة الناس بأنفسهم وبصحة أفعالهم.

وقال العلماء إن الراتب الكبير ليس مقياسا لموهبة صاحبه أو صورة عن دأبه لتحسين أدائه. ووجد الباحثون أن تحقيق ذروة النجاح في المهنة والحصول على مردود مادي عال يخضع للحظ في أغلب الحالات.

كما أشار البحث إلى أن المال له تأثير مهدئ على الإنسان ويجعله أقل حساسية لما يدور حوله من أحداث. ولتأكيد هذه الخلاصات، قام العلماء ببحث شارك فيه 100 متطوع بين أن الحافز المادي يسمح للناس باتخاذ القرارات بشكل أسرع. ويصبح الشخص أكثر منطقية وهدوءا بعد حصوله على المكافأة، وأقل إكتراثا للعوامل الخارجية (المنغصات).

ولاحظ الباحثون الهولنديون أيضا أن النجاح وجني الكثير من المال مرتبط بالاستفادة من الأوضاع غير المستقرة والقاسية التي يغامر فيها قلة فقط من الناس ويحالفهم الحظ .

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