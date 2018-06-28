إيران تعيد فتح المحطات الذرية للهروب من احتجاجات الداخل وعقوبات الخارج.. فهل اقترب سقوط النظام؟

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صحيفة “أتلنتيكو” الفرنسية: سقوط النظام الإيراني بات وشيكا جدا

خبير إيراني: مظاهرات بازار طهران تعكس حنق الإيرانيون من السلطة

منذ اليوم الأول لوصول الخميني إلى طهران قادما من باريس في عام 1979م، لم يتعرض النظام الإيراني لموقف شديد الحساسية والصعوبة، مثلما عليه الحال الآن رغم الحروب والحصار والأزمات التي عانت منها إيران منذ تلك الفترة.

الأزمة الحقيقية التي يواجهها النظام حاليا ليست في القوى الخارجية المترصدة له بسبب مواقفه الداعمة للتطرف وإحياء النعرات الطائفية، وإنما بسبب الانفضاض الشعبي الداخلي عن النظام، والتململ الاجتماعي من السياسات التي اتبعتها حكومات إيران المتعاقبة وجعلت البلاد رهينة لأوضاع اقتصادية مزرية وفساد وكساد لا ينتهي.

وبرغم إبرام إيران الاتفاق النووي مع الغرب عام 2015، من أجل تحسين ظروفها الاقتصادية لكن المواطن الإيراني لم يشعر بذلك التحسن حيث ضخ النظام كافة المزايا العائدة عليهم من الاتفاق في المغامرات العسكرية الخارجية في اليمن ولبنان وسوريا والعراق.

ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة كافة العقوبات السابقة على طهران مرة أخرى، حتى بدأت ملامح الانفجار الداخلي تلوح في الأفق بطهران.

وسجلت العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا بلغت بمقتضاه نحو 89 ألف تومان إيراني في مقابل دولار واحد، فيما خرج آلاف الإيرانيين في الشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية السيئة ونظموا إضرابا كبيرا في منطقة البازار الاقتصادية في قلب طهران.

بدورها، وفي محاولة منه للهروب من الأزمة بالقفز للأمام، أوعز المرشد الإيراني علي خامنئي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإعادة فتح بعض المنشآت النووية، المغلقة منذ عدة سنوات تمهيدا لإعادة التخصيب النووي مرة أخرى.

محاولة تسعى منها إيران فيما يبدو لإجبار الولايات المتحدة على العودة للاتفاق النووي أو التفاوض معها وهي في موقف منتصر، وكذا كسب تأييد الرأي العام الداخلي.

لكن إجراء إيران النووي، قد يفتح عليها أبواب الجحيم حيث يعني ذلك فشل المحاولات الأوروبية لإقناه طهران بالبقاء في الاتفاق، وكذا يعطي الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين الشرعية الدولية لتوجيه ضربة عسكرية من أجل تقويض برنامجها النووي والحيلولة دون امتلاكها أسلحة نووية.

ونشر موقع “أتلنتيكو” الإخباري الفرنسي تقريرا جاء فيه أن “سقوط النظام الإيراني في الطريق”، مستشهدا “بالإضرابات والاحتجاجات التي اندلعت في المدن الكبرى بعد انهيار العملة الإيرانية.”.

وأشار الموقع إلى أن “إيران على أبواب حرب أهلية، بعدما تخلف النظام الإيراني عن الالتزام بالاتفاق النووي، ما تسبب في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وعودة العقوبات وانهيار سعر العملة”.

وأوضح أن ذلك التدهور الاقتصادي أدى إلى اندلاع مظاهرات وإضرابات في عدة قطاعات بعدة مدن إيرانية، وتلك المظاهرات الحاشدة، حسبما أشارت وسائل الإعلام الدولية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اندلعت 25 يونيو في طهران، ولم تهدأ بعد، مرجحة أنها يمكن أن تتسبب في إسقاط النظام.

بدوره، رأى المحلل السياسي، أردافان أمير أصلاني، أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين الولايات المتحدة والدول الكبرى وإيران، أنهى آخر أمل لدى الإيرانيين لتحسن اقتصادهم، موضحاً أنه خلال السنوات الثلاث التي تم تخفيف العقوبات فيها، لم تشهد إيران أي تحسن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي؛ بسبب توجيه عوائد اقتصاد الإيراني إلى العمليات العسكرية الخارجية في الشرق الأوسط.

وأوضح الخبير الإيراني الأصل أن “مظاهرات بازار طهران، تعكس حالة الاختناق الاقتصادي التي يعيش فيها الإيرانيون، كما تترجم سخطهم من الوضع المتردي للسوق الإيرانية، مع غياب الأمل في إعادة استقرار اقتصاد البلاد، بسبب عجز السلطة عن التعامل مع الوضع”.