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أسعار النفط تقفز

أسعار النفط تقفز
http://almnatiq.net/?p=600354
المناطق - وكالات

قفزت أسعار النفط بعد أن فاقم هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة المخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد بالفعل شكوكا بشأن الصادرات الليبية وتعطلا للانتاج في كندا ومطالب من واشنطن بأن يتوقف مستوردو النفط الإيراني عن شرائه إعتبارا من تشرين الثاني.

وقال محللون إنه توجد طاقة انتاجية فائضة ضئيلة للتعويض عن أي تعطلات إضافية في الانتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت حوالي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أيلول 2016، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأقل مما كان متوقعات.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.23 دولار، أو 3.16 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.76 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 73.06 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2014.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.31 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 77.62 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 78.16 دولار.

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