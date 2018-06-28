القيادة تهنئ أمير الكويت بمناسبة نجاح العملية الجراحية للشيخ ناصر الصباح

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ؛ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك المفدى: يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال ولي العهد :” يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم لباس الصحة والعافية، إنه سميع مجيب.