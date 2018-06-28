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الولايات المتحدة ترحب بدعوة المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان

الولايات المتحدة ترحب بدعوة المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=600367
المناطق - وكالات

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدعوة المملكة العربية السعودية الأخيرة إلى تمديد وقف إطلاق النار بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تعكس الدور البارز للمملكة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين .

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويريت في بيان صحفي صدر اليوم : إن الولايات المتحدة تجدد الدعوة إلى عهد جديد من التسامح والمصالحة ونبذ العنف والمحافظة على أرواح الأبرياء في أفغانستان.

وأوضحت أن دعوة المملكة تعكس الدور البارز للمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وتعزيز هدفنا المشترك والمتمثل في السلام والاستقرار الإقليميين.

ودعت جميع الأطراف إلى التجاوب مع تمديد وقف إطلاق النار والمشاركة في مفاوضات سلام رسمية.

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