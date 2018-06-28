احدث الأخبار

المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار
أبرز المواد
 دراسة عالمية: الطيران السعودي والكويتي الأقل تكلفة عربيا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في قانية بالبيضاء
أبرز المواد
 (فيديو) كشف حقيقة مقطع قتل رجل لزوجته لقيادتها السيارة دون إذنه
أبرز المواد
 الفرس “شموس عذبه” تفوز بالشوط التحضيري لشوط “حتا استيكس” ببريطانيا
أبرز المواد
 حريق في مجمع للبتروكيماويات جنوب إيران
أبرز المواد
 هل تعلم أن خصوبة الرجال تعتمد على ظروف طفولتهم ؟!
أبرز المواد
 الولايات المتحدة ترحب بدعوة المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان
أبرز المواد
 كشافة العالم يكسرون حاجز المليار ساعة عمل في خدمة الآخرين
أبرز المواد
 القيادة تهنئ أمير الكويت بمناسبة نجاح العملية الجراحية للشيخ ناصر الصباح
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز
أبرز المواد
 إيران تعيد فتح المحطات الذرية للهروب من احتجاجات الداخل وعقوبات الخارج.. فهل اقترب سقوط النظام؟
أبرز المواد
المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار

المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار

أبرز المواد
دراسة عالمية: الطيران السعودي والكويتي الأقل تكلفة عربيا

دراسة عالمية: الطيران السعودي والكويتي الأقل تكلفة عربيا

أبرز المواد
الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في قانية بالبيضاء

الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في قانية بالبيضاء

أبرز المواد
(فيديو) كشف حقيقة مقطع قتل رجل لزوجته لقيادتها السيارة دون إذنه

(فيديو) كشف حقيقة مقطع قتل رجل لزوجته لقيادتها السيارة دون إذنه

أبرز المواد

هل تعلم أن خصوبة الرجال تعتمد على ظروف طفولتهم ؟!

هل تعلم أن خصوبة الرجال تعتمد على ظروف طفولتهم ؟!
http://almnatiq.net/?p=600370
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة علمية حديثة أجريت في جامعة درم ببريطانيا أن الظروف البيئية التي عاشها الرجال وهم أطفال تؤثر على معدلات هرمون الذكورة (التستوستيرون) لديهم.

وتقول الدراسة إن الرجال الذين ينشأون في ظروف بيئية صعبة، مثل وجود أمراض معدية، تزيد لديهم فرص انخفاض معدلات الهرمون في مراحل لاحقة من حياتهم، مقارنة بالرجال الذين عاشوا طفولتهم في بيئات صحية.

وتدحض هذه النتائج دراسات أخرى تؤكد أن معدلات هذا الهرمون مرتبطة بالعرق والجينات.

ودعت الدراسة إلى الأخذ في الاعتبار الظروف البيئية عند فحص الأشخاص للكشف عن أخطار مرضية متعلقة بهذا الهرمون.

وجدت الدراسة المنشورة حديثا أن رجالا بنغاليين نشأوا وعاشوا في المملكة المتحدة لديهم مستويات أعلى بكثير من هذا الهرمون مقارنة مع رجال آخرين نشأوا وعاشوا في بنغلاديش.

ويقول الباحثون إن الاختلافات مرتبطة باستثمار الجسم للطاقة إذ وجدوا أن الجسم يمكن أن يحقق مستويات عالية من هرمون التستوستيرون إذا لم يكن مطلوبا منه القيام بمهام أخرى مثل محاربة عدوى.

وفي البيئات التي يكون فيها الناس أكثر عرضة للأمراض أو سوء التغذية، توجه الطاقة في الذكور مباشرة نحو البقاء على قيد الحياة وذلك على حساب التستوستيرون.

واستبعد قائد فريق البحث الدكتور كيسون مجيد من قسم الأنثروبولوجيا بجامعة درم ارتباط مستويات الهرمون في الرجال بعرقهم أو نشأتهم، مؤكدا أنها تعكس “محيطهم عندما كانوا أطفالا”.

روابط ذات صلة

المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار

المملكة تُدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار
دراسة عالمية: الطيران السعودي والكويتي الأقل تكلفة عربيا

دراسة عالمية: الطيران السعودي والكويتي الأقل تكلفة عربيا
الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في قانية بالبيضاء

الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في قانية بالبيضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*