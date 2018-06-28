حريق في مجمع للبتروكيماويات جنوب إيران

المناطق - وكالات

اندلع حريق في مجمع “عبادان” للبتروكيماويات جنوب إيران، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بحسب ما أفاد رئيس منظمة مكافحة الحرائق بالمدينية مجيد فرحاني بور.

وقال فرحاني للوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن “الحريق الذي لم يتضح بعد مصدره، أتى على جزء كبير من مجمع عبادان للبتروكيماويات”، مشيرًا إلى أن “الحريق بدأ في الوحدة 600 من مجمع عبادان”.

وأضاف أن “الجهات المختصة والبلدية وإدارة الإطفاء تعمل حاليًا على مكافحة الحريق، لكنهم لم ينجحوا في السيطرة عليه حتى الآن، مضيفًا أن “6 أشخاص أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى الخميني في عبادان”. وفي هذه الوحدة، يتم إنتاج 60 ألف طن من PVC سنويًا.