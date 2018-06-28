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الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في قانية بالبيضاء

الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في قانية بالبيضاء
http://almnatiq.net/?p=600389
المناطق - وكالات

حقق الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، اليوم، تقدماً جديداً في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأكد قائد اللواء ١١٧ مشاة العميد الركن عبد الرب الأصبحي، أن قوات الجيش اليمنية تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أهمها “جبل الخليقة” الذي كانت تستخدمه المليشيات الحوثية لقصف المدنيين في “سوق قانية”، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار العميد الأصبحي إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع الشبكة في رأس حوران، و”قرن خرفان” وشعب الخميس وتبة الشهيد وصولاً إلى تحرير وادي حوران بالكامل القريب من منطقة حريَة أولى مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء.

ولفت الأصبحي النظر ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن التقدم الذي أحرزه الجيش تم بإسناد مباشر من طيران التحالف، حيث تمكن من توجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات في مواقع متفرقة.

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