دراسة عالمية: الطيران السعودي والكويتي الأقل تكلفة عربيا

المناطق - وكالات

نشرت دراسة فرنسية متخصصة في الطيران قائمة شركات الطيران الأقل تكلفة في العالم، ومن بينها السعودية التي جاءت في قائمة الخمسين شركة طيران التي تقدم أرخص الرحلات حول العالم.

وحسب موقع “ريو توجو”، فإن شركة جراتزي الفرنسية أوضحت متوسط سعر الكيلومتر في الرحلات الدولية لنحو 200 من كبرى شركات الطيران في العالم.

وأظهرت الدراسة أن 24 من أرخص 30 شركة طيران تقع في آسيا والشرق الأوسط وفي مقدمتها شركة “تايجر آير” الأسترالية التي تبلغ تكلفة الكيلومتر على رحلتها 0.06 دولار متقدمةً على الخطوط الجوية الماليزية “إير آسيا” (0.7 دولار لكل كيلو متر)، “آير إنديا إكسبريس”: (0.08 دولار)، والإندونيسية “آير آسيا”: (0.09 دولار).

أما شركات النقل الأوروبية فجاءت 10 منها في قائمة الأقل سعرًا، ومن بينها “بيرميرا آير” النرويجية، “ريان آير” الإيرلندية، والآيسلندية “واوا آير”، مع متوسط سعر مماثل يبلغ 0.10 دولار لكل كيلومتر.

وعن الدول العربية فجاءت السعودية ضمن قائمة الخمسين الأقل سعرًا؛ حيث يبلغ متوسط تكلفة الكيلومتر على رحلاتها 0.13 دولار، الخطوط الجوية الكويتية 0.11 دولار.