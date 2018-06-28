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طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والوسطى

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والوسطى كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران. في حين يتوقع ان تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية بالعوالق الترابية والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين. وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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