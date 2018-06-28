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«فاتورة الكهرباء» تتصدر ترند تويتر بعشرات الآلاف من التغريدات

http://almnatiq.net/?p=600404
المناطق_الرياض

تصدر وسم فاتورة الكهرباء في المملكة الترند السعودي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.وصب فيه المغردون جام غضبهم على شركة الكهرباء وشرحوا أحوالهم بعد صدور الفواتير. وقال احد المغردين: (والله أن الفواتير زايده جدا ونسدد.. انا قريب شكلي بدخل الألف والله العظيم أنها تزود وش السالفة ما ندري البنزين صريح معنا قال بزود دبل أما الكهرباء ليه؟). فيما قال مغرد آخر: كيف سيشاهد فعاليات الترفيه والكهرباء مقطوعة عنه بسبب فاتورة ! كيف ستقود سيارتها وهي عاطلة وعايشه على حافز ! وقال مغرد: (الحين شقتي مقفلة ما فيها احد ولي ثلاث أسابيع مسافر شلون توصل الفاتورة ٥٠٠ ريال يعني لو إني موجود ممكن كم توصل ؟). وقال مغرد: (يا ساتر أنا مغادر بيتي لي ٢٢ يوم ، وتجي فاتورة بمبلغ ٤١٠ ريال علماً بأنه لا يعمل في البيت على الكهرباء سوى ثلاجة واحدة فقط ..!!) فما يحدث شي لا يحتمل حسبنا الله ونعم الوكيل). أما الإعلامي محمد البكيري رئيس تحرير صحيفتي النادي والرياضي سابقا فقد شارك المغردين الهموم وقال في تغريدة ( شهر مارس فاتورتي بعد التعرفة الجديدة وصلت451 ريال. قلنا: ماشي. وفي شهر ابريل وصلت 600 ريال، قلنا: كمان ماشي.وفي شهر مايو 743 ريال. قلنا: اللهم طولك ياروح.أما فاتورة شهر يونيو فوصلت 790 ريال. فقلنا: حسبنا الله ونعم الوكيل).

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