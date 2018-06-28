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“الترفيه” تكشف عن عقوبات بيع التذاكر ورقيًا وممارسة الأنشطة الترفيهية دون ترخيص!

“الترفيه” تكشف عن عقوبات بيع التذاكر ورقيًا وممارسة الأنشطة الترفيهية دون ترخيص!

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“الترفيه” تكشف عن عقوبات بيع التذاكر ورقيًا وممارسة الأنشطة الترفيهية دون ترخيص!

“الترفيه” تكشف عن عقوبات بيع التذاكر ورقيًا وممارسة الأنشطة الترفيهية دون ترخيص!
http://almnatiq.net/?p=600410
المناطق_الرياض

أنهت الهيئة العامة للترفيه إعداد مشروع نظام الترفيه، بفرض غرامة 300 ألف ريال لبيع تذاكر الترفيه ورقيًا، وغرامة 500 ألف ريال بحق من يمارس الأنشطة الترفيهية الإلكترونية بدون ترخيص.
الآداب العامة
وحدد النظام 11 التزامًا من أبرزها عدم مخالفة أحكام هذا النظام أو غيره من الأنظمة المرعية أو اللائحة أو أحكام الترخيص، أو ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، أو ممارسة نشاط ترفيهي آخر بخلاف ما رخص له، أو بيع أو منح التذاكر باستخدام وسيلة أخرى غير النظام الإلكتروني للتذاكر، أو عدم الالتزام بقائمة أسعار الخدمات المقدمة للهيئة، بحسب “الوطن”.
الأنشطة الترفيهية
وذلك إضافة إلى بيع أو منح التذاكر على غير فئات الجمهور المخول لهم بموجب الترخيص دخول الأماكن التي تقام أو تنظم فيها الأنشطة الترفيهية، أو السماح لهم بدخول أو ممارسة تلك الأنشطة.

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