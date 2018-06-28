مواطن يتسبب في سجن شقيقه 9 سنوات!

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قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في بالرياض بسجن مواطن 9 سنوات مع المنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، لإدانته بالتستر على شقيقه المطلوب للجهات الأمنية لتورطه في إطلاق النار على رجال الأمن.

ثبوت إدانته

وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بتعزير المدعى عليه، لثبوت إدانته بعلمه بأن شقيقه مطلوب للجهات الأمنية لمشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب، واتصاله وتواصله معه وتقديمه الدعم المادي والمعنوي له وتستره عليه وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنه، بحسب “عكاظ”.

تجارة المخدرات

هذا بالإضافة لتواصله واجتماعه معه ومع شخصين آخرين بقصد المتاجرة بالمخدرات وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، واشتراكه معهم في شراء وترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب “الكبتاجون” المحظورة، وتلقيه مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات، وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتس آب” مع أحد المطلوبين أمنيًا، واستخدام الجوال المضبوط معه في ذلك.