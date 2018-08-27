للمرة الأولى: برنامج آلي لمعرفة رغبات الحجاج بأوقات طواف الإفاضة

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بعد توجيه وزارة الحج والعمرة، استعانت مؤسسات الطوافة الأهلية للمرة الأولى في تطبيق برنامج آلي إلكتروني لمعرفة رغبات حجاج بيت الله الحرام حيال الوقت الأمثل الذي يفضلونه لأداء طواف الإفاضة.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى تنظيم تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طوافة الإفاضة بما يتقاطع مع تعليمات وزارة الحج والعمرة القاضية إلى تنظيم العملية بشكل منهجي حول آلية عمل البرنامج الآلي ذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا المطوف طارق عنقاوي أنه يتم إدخال رغبات الحجاج قبل وصولهم، ومن ثم نقلها إلى وزارة الحج والعمرة للنظر فيها وأخذها بالحسبان لإعتمادها رسمياً قدر الإمكان والتأكد من التزام الحجاج فيها.

ولفت إلى أن التفويج لطواف الإفاضة داخل ضمن مراحل التفويج الـ 12، والتي تطبق في موسم حج هذا العام، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تساعد المطوفين على معرفة رغبات الحجاج التابعين لمؤسساتهم، وبالتالي فإن وزارة الحج والعمرة تضعها في حسبانها عند التطبيق في مراحل التفويج.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري، أن دور مؤسسات الطوافة الأهلية في تنفيذ هذا البرنامج توعوي، مع ضرورة ة الالتزام بجداول التفويج الصادرة من قبل وزارة الحج والعمرة

وقال : إن الحجاج يدخلون رغباتهم في البرنامج الآلي منذ وقت مبكر قبل وصولهم للمملكة، لترفع بعدها لوزارة الحج والعمرة، وذلك لتنظيمها بشكل أفضل يحقق الفائدة ويراعي الرغبات بما يحفظ سلامة ضيوف الرحمن.