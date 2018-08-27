احدث الأخبار

كوثر الأربش: الواقع يثبت فشل الخميني وهذا ما يحاول القرضاوي -أجير قطر- أن يفعله!
أبرز المواد
 التعليم: برنامج تهيئة للمعلمين في أسبوع العودة
أبرز المواد
 النقل تحذر مكاتب السيارات: إياكم وتصوير الهوية الوطنية للمستأجر
أبرز المواد
 للمرة الأولى: برنامج آلي لمعرفة رغبات الحجاج بأوقات طواف الإفاضة
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع
أبرز المواد
 رقم صادم عن حالات الطلاق بالمملكة.. ومصدر: المرأة أصبحت “طليقة اللسان”!
أبرز المواد
 جامعة تستقدم أجانب تحت مسمى “خبراء”.. والإعلان يثير غضب السعوديين!
أبرز المواد
 بالفيديو.. سوداني يفك “كفرات” السيارة ويأخذ قيلولة!
أبرز المواد
 فيديو يوثق الفضيحة.. البصرة “تحتضر” والأنهار تحولت للأحمر
أبرز المواد
 العمري يكشف حقيقة ما سوف يواجهه سوق العقارات بعد انتهاء موسم الحج!
أبرز المواد
 تفاصيل تورط موظف ومواطن ومقيم في رشوة “صندوقي تمر وبطاقة شحن”!
أبرز المواد
 القبض على حامل الرشاشين!
أبرز المواد
كوثر الأربش: الواقع يثبت فشل الخميني وهذا ما يحاول القرضاوي -أجير قطر- أن يفعله!

كوثر الأربش: الواقع يثبت فشل الخميني وهذا ما يحاول القرضاوي -أجير قطر- أن يفعله!

أبرز المواد
التعليم: برنامج تهيئة للمعلمين في أسبوع العودة

التعليم: برنامج تهيئة للمعلمين في أسبوع العودة

أبرز المواد
النقل تحذر مكاتب السيارات: إياكم وتصوير الهوية الوطنية للمستأجر

النقل تحذر مكاتب السيارات: إياكم وتصوير الهوية الوطنية للمستأجر

أبرز المواد
للمرة الأولى: برنامج آلي لمعرفة رغبات الحجاج بأوقات طواف الإفاضة

للمرة الأولى: برنامج آلي لمعرفة رغبات الحجاج بأوقات طواف الإفاضة

أبرز المواد

للمرة الأولى: برنامج آلي لمعرفة رغبات الحجاج بأوقات طواف الإفاضة

للمرة الأولى: برنامج آلي لمعرفة رغبات الحجاج بأوقات طواف الإفاضة
http://almnatiq.net/?p=623989
المناطق_مكة

بعد توجيه وزارة الحج والعمرة، استعانت مؤسسات الطوافة الأهلية للمرة الأولى في تطبيق برنامج آلي إلكتروني لمعرفة رغبات حجاج بيت الله الحرام حيال الوقت الأمثل الذي يفضلونه لأداء طواف الإفاضة.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى تنظيم تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طوافة الإفاضة بما يتقاطع مع تعليمات وزارة الحج والعمرة القاضية إلى تنظيم العملية بشكل منهجي حول آلية عمل البرنامج الآلي ذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا المطوف طارق عنقاوي أنه يتم إدخال رغبات الحجاج قبل وصولهم، ومن ثم نقلها إلى وزارة الحج والعمرة للنظر فيها وأخذها بالحسبان لإعتمادها رسمياً قدر الإمكان والتأكد من التزام الحجاج فيها.

ولفت إلى أن التفويج لطواف الإفاضة داخل ضمن مراحل التفويج الـ 12، والتي تطبق في موسم حج هذا العام، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تساعد المطوفين على معرفة رغبات الحجاج التابعين لمؤسساتهم، وبالتالي فإن وزارة الحج والعمرة تضعها في حسبانها عند التطبيق في مراحل التفويج.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري، أن دور مؤسسات الطوافة الأهلية في تنفيذ هذا البرنامج توعوي، مع ضرورة ة الالتزام بجداول التفويج الصادرة من قبل وزارة الحج والعمرة

وقال : إن الحجاج يدخلون رغباتهم في البرنامج الآلي منذ وقت مبكر قبل وصولهم للمملكة، لترفع بعدها لوزارة الحج والعمرة، وذلك لتنظيمها بشكل أفضل يحقق الفائدة ويراعي الرغبات بما يحفظ سلامة ضيوف الرحمن.

روابط ذات صلة

كوثر الأربش: الواقع يثبت فشل الخميني وهذا ما يحاول القرضاوي -أجير قطر- أن يفعله!

كوثر الأربش: الواقع يثبت فشل الخميني وهذا ما يحاول القرضاوي -أجير قطر- أن يفعله!
التعليم: برنامج تهيئة للمعلمين في أسبوع العودة

التعليم: برنامج تهيئة للمعلمين في أسبوع العودة
النقل تحذر مكاتب السيارات: إياكم وتصوير الهوية الوطنية للمستأجر

النقل تحذر مكاتب السيارات: إياكم وتصوير الهوية الوطنية للمستأجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*