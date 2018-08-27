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التعليم: برنامج تهيئة للمعلمين في أسبوع العودة

التعليم: برنامج تهيئة للمعلمين في أسبوع العودة
http://almnatiq.net/?p=623995
المناطق_الرياض

أتاحت وزارة التعليم حقائب وعروض مشروع المهارات الاساسية لتمكين المعلم للاستفادة منها في أسبوع العودة

وقال محمد المقبل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي زميلي المشرف التربوي

‏جميع حقائب وعروض مشروع المهارات الاساسية لتمكين المعلم نأمل الاستفادة منها في اسبوع العودة على الرابط أدناه :

‏⁦goo.gl/UAdyQ6⁩

يذكر أن وزارة التعليم قد وجهت إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات بالإعداد الجيد لبداية العام الدراسي، وذلك من خلال تهيئة الهيئة التعليمية للقيام بمهامها من خلال تنفيذ برنامج التطوير المهني للمعلمين خلال أسبوع التهيئة قبل عودة الطلاب للمدارس.

‏‫وكشف التعميم   أن برنامج التهيئة سيكون على مستوى مكتب التعليم وتشكل لجنة في كل مكتب تعليم وعضوية الأقسام ذات العلاقة لمتابعة، و تنفيذ البرنامج، وتكون مهامها:
وضع خطة لتنفيذ البرنامج على مستوى المكتب، بناء على خطة إدارة التعليم والإشراف على تنفيذ البرنامج ودعم تقديمه داخل المدارس.

استقبال تقارير المدارس ودراستها وإعداد تقرير البرنامج ورفعه للجنة المشرفة على البرنامج برئاسة المساعد للشؤون التعليمية.

وأما على مستوى المدرسة يتم تشكيل لجنة في المدرسة برئاسة قائد المدرسة لمتابعة تنفيذ البرنامج داخل المدرسة وتكون مهامها:

وضع خطة المدرسة لتنفيذ البرنامج، بناء على خطة مكتب التعليم والإشراف على تنفيذ البرنامج ودعم تقدمه.
التواصل مع مكتب التعليم عند الحاجة لدعم فني من مشرفي المكتب وإعداد التقرير الختامي للبرنامج ورفعه لمكتب التعليم.

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