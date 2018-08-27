إحباط تهريب 570 ألف حبة كبتاجون داخل آلة عجن بمطار الملك خالد

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تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (569.531) حبة عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن “آلة عجن بسكويت”.

وصرح محمد العقيّل مدير عام جمرك مطار الملك خالد، قائلاً: ( وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “آلة عجن بسكويت” وعند خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة المعتادة تم اكتشاف مخابئ أُعدت لغرض التهريب في هذه الآلة التي تزن 360 كيلوجراماً، وبالتأكد من ذلك عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخفيّة داخل هذه المخابئ).

وأضاف العقيّل، أن استغلال المهرّبين لمثل هذه الآلات وغيرها يوضح مدى سعيهم لاستغلال أي إرسالية ترد إلى المملكة مهما كان نوعها وذلك في سبيل إدخال مثل هذه الممنوعات إلا أن الحضور الذهني من منسوبي الجمارك وحرصهم عند إجراء الكشف والمعاينة للإرساليات يقف -بتوفيق الله – سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المجتمع.