بلدية تيماء تقيم حفل معايدة لموظفيها بمناسبة عيد الأضحي

المناطق - تبوك - محمد العنزي

أقامت بلدية محافظة تيماء التابعه لمنطقة تبوك صباح هذا اليوم الأحد الموافق 1439/12/16 هـ حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمنسوبيها بحضور رئيس البلدية سعيد خليل السعيد ومساعد رئيس البلديه م . سعد العيسي ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية وقد جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام .

ورفع رئيس بلدية تيماء سعيد خليل السعيد بأسمه ونيابه عن جميع منسوبي البلديه التهاني والتبريكات لمقام خادم المحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظة الله – بعيد الأضحى المبارك وشكر السعيد موظفي مراقبي البلدية الذين عملوا خلال الإجازه عيد الأضحي وحثهم على مضاعفة الجهود في التى تصب في مصلحة المواطن والمقيم .

