اتحاد القدم: السوبر السعودي المصري بين الهلال والاتحاد والزمالك في الرياض وجدة

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه يود التأكيد على أن مباراتي السوبر السعودي المصري ستقامان كما حدد لهما سابقاً في الرياض بين الهلال والزمالك، وفي جدة بين الاتحاد والزمالك، وذلك حسب بيان نشره في موقع الرسمي قبل قليل.

وأضاف بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم “يأتي ذلك بعد أن اختار الناديان اللعب مع الزمالك لعدم تعاون النادي الأهلي المصري ولتأخره في إعطاء مواعيد محددة، وفق ما هو مأمول بالتعاون في مثل هذه المناسبات، التي تتطلع معها الأندية السعودية لبناء شراكات تعزز علاقات المحبة والأخوة بين رياضيي البلدين الكبيرين مصر والسعودية”.