دوري الأمير محمد بن سلمان ينطلق غدًا بمشاركة 20 فريقاً

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تنطلق غدًا منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بموسمه الجديد ، بمشاركة 20 فريقا وهي الشعلة، والطائي، والنهضة، والأنصار، وهجر، وأبها، والجبلين، ونجران، والعروبة، والعدالة، وضمك، وجدة، والكوكب، والعين، والمجزل، والقيصومة، والجيل، والنجوم، والوشم، والخليج .

وجاء تغيير المسمى بعد إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تغيير المسمى، مع تقديم دعم مالي بمبلغ 5 ملايين ريال لكل نادٍ .

وكانت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان أنهت تعاقداتها الأجنبية، بعد أن أتمت صفقة انتقال 130 لاعبًا أجنبيًا، بعد أن أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى سبعة لاعبين.

وتنطلق غدًا الثلاثاء الجولة الأولى من الدوري بإقامة خمس مباريات، حيث يستضيف العدالة فريق هجر، ويلتقي الشعلة مع النهضة في الخرج، ويواجه الوشم ضيفه نجران، ويلعب الجبلين مع جدة في حائل، فيما يستضيف العروبة فريق النجوم.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الأربعاء، حيث يحل ضمك ضيفًا على أبها، ويلتقي العين مع الكوكب، ويواجه الأنصار ضيفه الطائي، فيما يلعب المجزل مع القيصومة، والجيل أمام الخليج.