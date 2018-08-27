السلطات الأمريكية تخلي “جزيرة تمثال الحرية” .. والسبب؟

السلطات الأمريكية تخلي “جزيرة تمثال الحرية” .. والسبب؟

أبرز المواد
بالفيديو.. واشنطن تشرح كيفية كشف “الصفحات والمواقع التضليلية”

بالفيديو.. واشنطن تشرح كيفية كشف “الصفحات والمواقع التضليلية”

أبرز المواد
اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

أبرز المواد
طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

أبرز المواد

الجزائر.. إجراءات احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس

الجزائر.. إجراءات احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس
http://almnatiq.net/?p=624299
المناطق - وكالات

قالت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية نورية بن غبريت، إنها أعطت تعليمات صارمة إلى مديريات التربية، بهدف التوعية الواسعة من خطورة وباء الكوليرا الذي ضرب بعض الولايات.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، الاثنين، أن انتشار وباء الكوليرا طغى على الاجتماع بين الوزيرة ومديري التربية، مطمئنة أولياء الأمور باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة المؤسسات التربوية.

وطلبت بن غبريت من البلديات العمل على تنظيف المؤسسات التربوية، خاصة المراحيض، إضافة إلى تنظيف صهاريج المياه وإعادة ملئها، وفق ما ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، الاثنين.

وحثت الوزيرة المديرين على تحضير ملصقات ومناشير تحث الطلبة على كيفية تفادي الإصابة بالكوليرا، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق قريبا في البلاد.

وتوفي شخصان على الأقل وأصيب نحو 50 آخرين خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار الكوليرا في بعض الولايات الجزائرية، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك لتجنب تفشي المرض.

روابط ذات صلة

السلطات الأمريكية تخلي “جزيرة تمثال الحرية” .. والسبب؟

السلطات الأمريكية تخلي “جزيرة تمثال الحرية” .. والسبب؟
بالفيديو.. واشنطن تشرح كيفية كشف “الصفحات والمواقع التضليلية”

بالفيديو.. واشنطن تشرح كيفية كشف “الصفحات والمواقع التضليلية”
اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*